“Una corsa per la vita”. Alla Placentia una staffetta tra salvati grazie al defibrillatore

Manca sempre meno a quella che sarà la 26esima edizione della Placentia Half Marathon. Un evento prezioso per tutto il territorio piacentino. “Sono già migliaia le persone iscritte, siamo molto contenti e possiamo già annunciare che alla camminata delle associazioni e alla mini maratona con partenza dal Pubblico passeggio ci saranno oltre 5mila persone”. La soddisfazione di Alessandro Confalonieri che insieme a Pietro Perotti hanno partecipato alla presentazione degli eventi collaterali dedicati ai 25 anni di Progetto Vita.

“Due eventi a cui teniamo tanto – spiega Daniela Aschieri, primario di Cardiologia e presidente dell’associazione nata nel 1988 – sabato si svolgerà ‘100% Progetto vita per lo sport’ attraverso il quale un centinaio di partecipanti sostenuti da aziende e sponsor della nostra associazione saranno protagonisti di una camminata di quattro chilometri con l’obiettivo di ricavare fondi da utilizzare per installare cartelli che avranno il compito di segnalare i defibrillatori attivi sul territorio”. “La seconda iniziativa – prosegue Aschieri – è un evento unico per il quale 21 persone tra salvati e salvatori grazie all’utilizzo del Dae faranno un chilometro ciascuno in una corsa per la vita che rappresenta l’anima della città di Piacenza che ha creduto tanto in questo progetto”.

“Insegnare il vivere sano e la prevenzione è fondamentale – sottolinea Paola Baradasi, direttore generale dell’Ausl di Piacenza -. Noi dobbiamo andare ancora oltre l’elevato grado di performance che abbiamo raggiunto. Il Progetto Vita va avanti, non si ferma. Noi dobbiamo migliorare sempre”. “Un’idea diventata realtà grazie alle interazioni e alla sinergia creata in tutto il territorio: enti, forze dell’ordine, associazioni e cittadinanza – il commento del prefetto Daniela Lupo -. Questa è la forza di Piacenza, stare insieme in maniera responsabile quindi marciamo tutti uniti per la vita”. In 25 anni dalla sua fondazione, sono 140 le persone salvate grazie a Progetto vita e oltre 65mila quelle formate su come utilizzare il defibrillatore.