Placentia Half Marathon, inizia il countdown: ecco la medaglia dedicata a Verdi

E’ entrato nell’ultimo mese il conto alla rovescia per la 26° edizione della Placentia Half Marathon, che vedrà l’appuntamento clou domenica 7 maggio nella nostra città.

Iniziano i primi dettagli, tra cui la tradizionale medaglia ufficiale, quest’anno dedicata a Giuseppe Verdi in occasione dell’avversario numero 210 della nascita del “Maestro”.

“Come per la passata edizione – spiegano gli organizzatori sui canali social dell’evento – abbiamo voluto realizzare una medaglia di grandissima qualità che non sia solo il simbolo del coronamento dell’impresa di ogni runner, ma un vero e proprio oggetto da collezione. Per questo motivo, oltre alla grande qualità realizzativa, abbiamo anche quest’anno ricercato significati che rendono la medaglia un oggetto importante da conservare”.

La medaglia ha un diametro di 8 centimetri, un nastro personalizzato e nel conio all’interno è riprodotta l’immagine di Verdi, basandosi su una fotografia del 1898 scattata dal fotografo Achille Ferrario e donata al Conservatorio “Nicolini” di Piacenza dalla famiglia del maestro Angelo Tarocchi, già docente di musica jazz del conservatorio piacentino. Sempre nel conio della medaglia è riprodotta anche la villa di Sant’Agata, dove Verdi ha vissuto per circa mezzo secolo.