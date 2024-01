Nasce la Phm Staffetta: la mezza maratona del 5 maggio si potrà correre in coppia

Il 5 maggio sembra ancora lontano, ma la macchina organizzativa della Placentia Half Marathon è già in movimento e oggi ha annunciato la prima grande novità dell’edizione 2024. Si tratta della Placentia Half Marathon “Staffetta”, una nuova proposta che permetterà agli appassionati di sport di vivere l’emozione del grande evento senza affrontare l’intera distanza della mezza maratona, ma “dividendo la fatica” in due tappe.

CARATTERISTICHE DELLA PHM STAFFETTA – La Phm Staffetta si discosta dalla tradizionale gara agonistica, proponendosi come un’esperienza totalmente non competitiva. Non saranno stilate classifiche e nessuna premiazione sarà basata sulla prestazione o sull’ordine di arrivo. Questa iniziativa si distingue per alcune caratteristiche che la rendono accessibile a un vasto pubblico.

Divisione della Fatica – I partecipanti affronteranno il percorso della mezza maratona in due tappe: il primo staffettista coprirà poco più di 12 chilometri, mentre il secondo percorrerà poco più di 8 chilometri, rendendo l’esperienza più accessibile e meno impegnativa.

Aperta a tutti – Non è necessario essere tesserati per la Fidal o altre federazioni sportive. Inoltre, non è indispensabile possedere un certificato valido per la pratica agonistica dell’atletica leggera. È sufficiente avere un certificato valido per la pratica dell’attività agonistica di qualsiasi sport o un certificato medico valido per la pratica non agonistica.

Obiettivi e finalità – L’obiettivo principale di questa iniziativa è coinvolgere un pubblico più ampio, offrendo la possibilità di partecipare a un grande evento sportivo anche a coloro che potrebbero non sentirsi pronti per affrontare l’intera distanza di una mezza maratona. “Si spera – fanno sapere gli organizzatori Pietro Perotti e Alessandro Confalonieri – che questa esperienza diventi uno stimolo per partecipare alla gara competitiva l’anno successivo”.

Entrambi i partecipanti vivranno momenti emozionanti durante la Phm Staffetta. Il primo staffettista vivrà la possibilità di una partenza memorabile, ma soprattutto di attraversare il “saluto dei bambini” al 3° chilometro, un’esperienza unica con 5mila persone che acclamano tutti gli atleti lungo il percorso. Il secondo staffettista vivrà invece l’emozione di tagliare il traguardo sotto il portale di arrivo in piazza Cavalli, il “salotto buono” della città.

“La Phm Staffetta – concludono gli organizzatori – si configura come un’opportunità straordinaria per gli appassionati di sport di ogni livello. Unisciti a questa avventura emozionante, goditi il percorso della mezza maratona in modo più gestibile e preparati per vivere due momenti indimenticabili. Iscriviti alla Placentia Half Marathon o alla Phm Staffetta e fai parte di un’esperienza che va ben oltre la competizione, abbracciando lo spirito inclusivo e appassionante dello sport”.