Finto tecnico dei rifiuti colpisce in centro storico: donna derubata dei gioielli

Una pensionata piacentina è stata derubata della fede d’oro e di altri monili da un uomo che si è spacciato per dipendente di un’azienda per la raccolta dei rifiuti.

Il fatto è avvenuto giovedì pomeriggio nel centro storico di Piacenza.

La donna stava tornando a casa quando è stata avvicinata da uno sconosciuto, il quale, probabilmente con la scusa di proporle un nuovo contratto, è riuscito ad accompagnarla fino in casa, facendosi poi consegnare oltre alla fede, anche altri tre anelli e alcune catenine d’oro.

La pensionata non si accorta subito del raggiro, tanto che poi è uscita per alcune commissioni. Al rientro, ha però visto che i gioielli, che aveva messo in un cofanetto su invito dell’uomo, erano spariti e ha immediatamente chiamato la questura.

Il truffatore è stato descritto come un uomo sui quarant’anni, che indossava abiti scuri e parlava in perfetto italiano senza particolari inflessioni.

