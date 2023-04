Grave incidente a Brugneto, nel comune di Ferriere. Per cause da chiarire, una donna in sella a una moto è caduta ed è rimasta gravemente ferita. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza infermieristica da Bobbio e l’elisoccorso che ha trasportato la 48enne ferita all’ospedae di Parma.

