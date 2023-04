Santuario del Monte, possibile indicare i nomi per il Premio Solidarietà

E’ stato pubblicato il bando del “Premio solidarietà per la vita Santa Maria del Monte”, che viene assegnato, come sempre, l’ultima domenica di giugno (quest’anno sarà il 25). Giunto alla 33esima edizione, è patrocinato dalla Banca di Piacenza ed è nato per valorizzare la “tradizione del Monte” nel comune di Alta Val Tidone, fin dai tempi più antichi luogo di attenzione di fronte al mistero della vita e costituito per riconoscere atti e comportamenti di solidarietà umana per la promozione e la difesa della vita.

La Commissione giudicatrice del Premio, dal valore di 3.500 euro, è presieduta dal prefetto di Piacenza Daniela Lupo ed è composta – oltre che dalla Banca di Piacenza – dal Comune Alta Val Tidone, dal rettore del Santuario del Monte e dalla ispettrice delle infermiere volontarie della Croce rossa di Piacenza.

“Le segnalazioni scritte di persone meritevoli, corredate di nome, cognome e indirizzo di chi le presenterà, nonché da motivazione documentata, dovranno pervenire entro il 5 giugno ad uno dei seguenti indirizzi: don Gianni Quartaroli, rettore del Santuario di Santa Maria del Monte (Via Umberto I 70 – 29031 Trevozzo Alta Val Tidone; tel. 0523 998417 – cell. 3384110934 – email: [email protected]); Comune Alta Val Tidone (Via Roma 28, loc. Nibbiano – 29031 Alta Val Tidone; tel. 0523 993706 – 993708 – 993702 – email: [email protected]” la nota dei promotori.

PREMIO SOLIDARIETA’ PER LA VITA SANTA MARIA DEL MONTE