Auto storiche, successo per la dodicesima edizione del “Columbus Day” a Bettola

La dodicesima edizione del “Columbus Day” ha aperto la stagione degli eventi del Club Veicoli Storici Piacenza. Il ritrovo per tutti gli appassionati di auto storiche era fissato in piazza Cristoforo Colombo a Bettola dove una trentina di vetture si sono date appuntamento prima della partenza del tour sulle strade dell’alta Val Nure. Tra i vari gioielli in esposizione hanno sicuramente richiamato l’attenzione del pubblico una Fiat Balilla, una Lancia Furia Zagato, una Maserati Biturbo e una Fiat 1100.

Prima tappa è stata Torre Pradello, conosciuta anche come Torre Colombo che i soci del club hanno potuto visitare accompagnati dall’esperta guida locale Elsa Bersani. L’edificio, caratteristica torre ad uso abitativo medievale, risale al secolo tredicesimo ed è appartenuta alla famiglia di Cristoforo Colombo. In molti ritengono sia il luogo di nascita del navigatore, anche se probabilmente all’epoca la famiglia aveva già abbandonato il bettolese per riparare a Genova. Su questo gli storici sono divisi.

Il tour è poi proseguito per le colline piacentine per concludersi a Mareto, nel comune di Farini, dove i partecipanti hanno pranzato al ristorante Morandi prima di congedarsi.

“Ringrazio tutti i soci intervenuti, oltre il Comune di Bettola che ha concesso il patrocino alla nostra prima iniziativa del 2023 – ha commentato il presidente del Club, Giorgio Mazzocchi -. Sono soddisfatto della risposta dei partecipanti che hanno apprezzato questa iniziativa. Come sempre il nostro obiettivo è esaltare la passione per le nostre vetture ma nel contempo, valorizzare le bellezze naturali del territorio piacentino e in questo caso anche storiche, grazie alla visita della Torre che era della famiglia di Colombo”.

Archiviato il primo appuntamento, il Club Veicoli Storici Piacenza è già al lavoro per il prossimo impegno, in calendario il primo maggio con il raduno di moto a Cà dell’Orso.