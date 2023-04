Cavalcaferrovia di Parpanese: stop ai camion con le barriere in cemento

Lungo il cavalcaferrovia di Parpanese, a Castel San Giovanni, sono comparse altre barriere in cemento per impedire il passaggio dei mezzi pesanti. Viste le ripetute violazioni, con camionisti che forzavano i precedenti blocchi, ora ne sono stati posati di altri. Quelle posizionate di recente restringono la carreggiata in modo tale che sia consentito il passaggio alle auto in entrambi i sensi di marcia. I manufatti sono stati posizionati sia da Parpanese in direzione centro abitato, in prossimità della sede degli scout, sia da via Cabrini verso la strada di Parpanese, proprio all’imbocco del cavalcaferrovia. In questo modo dovrebbe essere scongiurato il fenomeno dei furbetti che, nonostante il divieto di passaggio ai camion di peso superiore alle 3,5 tonnellate e larghi più di due metri e venti, continuavano a servirsi di quella bretella con i loro mezzi pesanti.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà