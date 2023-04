Il generale Zuccher in visita a Piacenza. Consegnati attestati di riconoscimento

Il generale Massimo Zuccher, comandante della Legione Carabinieri “Emilia Romagna”, il 19 aprile 2023, ha fatto visita alla caserma di via Beverora, sede del Comando Provinciale dei Carabinieri di Piacenza dove è stato ricevuto dal comandante provinciale, colonnello Pierantonio Breda.

Nel corso della mattinata il generale Zuccher ha incontrato al Palazzo del Governo il Prefetto, Daniela Lupo, e al Palazzo di Giustizia il Procuratore Capo, Grazia Pradella.

Nella sede del comando provinciale ha incontrato gli Ufficiali della sede e delle compagnie dipendenti, i comandanti delle Stazioni della Compagnia di Piacenza, i comandanti dei Reparti Speciali presenti sul territorio, una delegazione dell’A.N.C., i decorati e le vittime del dovere in congedo. Ha portato il suo saluto ad Alessandra Barbieri, vedova della Medaglia d’Oro al valor Civile alla memoria, V.Brig. Luca DI Pietra, scomparso tragicamente il 29 settembre di otto anni fa.

Rivolgendosi ai militari presenti, ha espresso un sentito ringraziamento per quanto quotidianamente svolto, soffermandosi sui valori di fedeltà, giustizia e abnegazione che devono guidare tutti i carabinieri, chiamati ad affrontare nuove sfide per tutelare il diritto alla sicurezza di ogni cittadino, assicurando il pieno impegno per garantire prossimità e rassicurazione sociale.

Nell’ambito della visita il Generale ha consegnato un attestato di riconoscimento al Luogotenente Roberto Guasco e all’Appuntato Scelto Alfredo Simoncini, comandante e addetto alla Stazione di Rivergaro (PC) distintisi in attività di servizi e incontrato per il saluto di commiato l’App.Sc.Q.S. Davide Surano che il prossimo 26 aprile 2023 dopo più di 35 anni, perlopiù trascorsi alla Stazione di Castell’Arquato, lascerà il servizio attivo.

In ultimo, il colonnello Pierantonio Breda alla presenza degli ufficiali della sede e dei Comandanti delle compagnie dipendenti, nel corso di un briefing operativo, gli ha illustrato le principali attività del Comando Provinciale e le peculiarità dell’attività dell’Arma nella provincia.