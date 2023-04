Castel San Giovanni, sei dipendenti di Amazon puliscono i giardini

Sei dipendenti della sede di Castel San Giovanni di Amazon hanno ripulito i giardini di viale fratelli Bandiera. I dipendenti della logistica castellana hanno dedicato alcune ore del loro tempo per mettersi a servizio della comunità raccogliendo lattine, bottigliette e resti di cibo lasciati dai soliti incivili. Non è la prima volta che i dipendenti del colosso del commercio on-line si danno da fare in via del tutto gratuita. Già lo scorso anno avevano partecipato ad un’iniziativa simile, oltre a prestare qualche ora di volontariato con i ragazzi diversamente abili dell’Isola che non c’è. “I volontari Amazon – dice l’assessore al welfare Federica Ferrari – hanno dimostrato in questa come nelle precedenti occasioni la voglia di essere parte attiva della comunità”.

