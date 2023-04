Lui in Ape, lei in Porsche: sposi scenografici al Farnese. “L’amore è anche un sorriso”

Lui in Ape, lei in Porsche. Due sposi agli antipodi, quantomeno per il mezzo di trasporto con cui hanno scelto di presentarsi al loro matrimonio. Un appuntamento curioso, a dir poco scenografico e divertente, che oggi non è passato inosservato a palazzo Farnese, sede del rito civile che ha unito i piacentini Daniele Gazzola ed Elena Scrolavezza, 54 e 40 anni. “L’amore è anche un sorriso” hanno detto gli sposi prima di iniziare la celebrazione. Ecco le immagini nel servizio del Tgl a cura di Thomas Trenchi.

