Pasta più costosa: a Piacenza +30,3% in un anno. “Verificare speculazioni”

Da 1,78 a 2,32 euro al chilo. Cioè il 30,3% in più. Così il costo della pasta è aumentato a Piacenza nell’ultimo anno. Il nostro territorio si trova al 14esimo posto in classifica. Modena, con una media di 2,41 euro al chilo, occupa il secondo gradino del podio nella graduatoria delle città italiane dove la pasta costa di più, preceduta solo da Ancona (2,44 euro). Bologna si piazza in quarta posizione. A rilevarlo è Assoutenti, che ha stilato la mappa ufficiale del caro-pasta in Italia e ha deciso di coinvolgere Mister Prezzi affinché faccia chiarezza sull’andamento dei listini di tale prodotto immancabile sulle tavole degli italiani.

Il prezzo medio della pasta in Italia è attualmente pari a circa 2,13 euro al kg, con un incremento medio del 25,3% rispetto allo scorso anno. “La pasta è uno dei beni più amati dagli italiani, con un consumo pari a circa 23 chili pro capite in un anno, ed è evidente che listini così elevati incidono sulle tasche dei consumatori – spiega il presidente di Assoutenti Furio Truzzi – se lo scorso anno l’inizio del conflitto in Ucraina aveva provocato una tsunami sui mercati delle materie prime come grano, frumento, mais, oggi la situazione appare diversa, con le quotazioni che, secondo Coldiretti, sono calate del 30% rispetto allo stesso periodo del 2022. Va poi considerato che i costi del grano sono omogenei su tutto il territorio nazionale e si attestano attorno ai 38 centesimi di euro al chilo: non si capisce quindi la ragione di differenze dei listini al dettaglio della pasta tanto elevate tra le varie province. Per tale ragione abbiamo deciso di inviare il nostro dossier a Mister Prezzi e al Ministro delle imprese Adolfo Urso, affinché accertino se sulla pasta siano in corso speculazioni o anomalie atte ad alterarne i prezzi al dettaglio”.