Staffetta per la vita: salvatori e salvati corrono insieme. Segnaletica per i defibrillatori

Salvatori e salvati corrono insieme: è una vera staffetta per la vita, la prima edizione organizzata da Progetto Vita in collaborazione con Placentia Half Marathon, Anpas e forze dell’ordine. Una trentina in tutto i partecipanti di un’iniziativa speciale e che si è tenuta alla Società Canottieri Nino Bixio, dove coloro che hanno salvato una vita con l’uso dei defibrillatori e chi invece è stato salvato si sono sfidati lungo il tragitto di un chilometro. C’è anche un’altra buona notizia: ben presto i defibrillatori in città avranno un’apposita segnaletica per essere trovati con più facilità, grazie alla raccolta fondi avviata da Valter Bulla.

