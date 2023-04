Statale 45, finisce fuori strada a Ponte Organasco: ferito un motociclista

Pare abbia fatto tutto da solo il motociclista che questo pomeriggio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Ponte Organasco, nel comune di Cerignale (Alta Val Trebbia). Stando alle prime informazioni raccolte il centauro – intento a procedere lungo la Statale 45 – avrebbe perso il controllo della due ruote, cadendo a terra e rimediando serie ferite. L’uomo è stato trasportato all’ospedale di Bobbio da un’ambulanza e successivamente, una volta atterrato l’elisoccorso, al nosocomio di Parma. Fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

