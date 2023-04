Il Soccorso alpino affina la tecnica. Due giorni di esercitazioni a Bobbio e Travo

Bobbio e Travo sono diventate per due giorni vere e proprie palestre dove sono stati simulati diversi interventi per continuare a potenziare le preziose tecniche salvavita della stazione Monte Alfeo del Soccorso alpino di Piacenza. L’evento è stato organizzato dalla Scuola Nazionale Medici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico. Le prime lezioni sono state di natura tecnica, nella sala polivalente del municipio di Bobbio; poi via alle lezioni pratiche alla Pietra Perduca a Travo. I tanti aderenti e la stazione ci tengono a ringraziare i due istruttori, Alberto Di Martino e Matteo Erbaci, oltre all’amministrazione comunale.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’