Festa di Liberazione, orazione ufficiale di Mariapia Garavaglia. Il programma

Sarà la presidente dell’Associazione nazionale partigiani cristiani Mariapia Garavaglia a fare l’orazione ufficiale in piazza Cavalli domani mattina, nell’ambito delle celebrazioni del 25 aprile. L’ex senatrice e ministro interverrà in piazza dopo il consueto corteo che partirà dalle 10 a piazzale Genova, percorrendo tutto il corso Vittorio Emanuele con tappa obbligata al monumento della Resistenza (Dolmen) sullo Stradone Farnese.

La commemorazione è organizzata dal Comune di Piacenza con Anpi e Anpc e vedrà intervenire in piazza, prima di Garavaglia, il sindaco di Piacenza Katia Tarasconi e la presidente della Provincia Monica Patelli.

A seguire sarà celebrata una messa nella Basilica di San Francesco, mentre in contemporanea, con inizio alle 11 alla Muntà di ratt in via Mazzini, SiCobas, Collettivo Controtendenza e cooperativa Infrangibile organizzeranno un’altra manifestazione: “Rimettere al centro le lotte della nostra città verso un mondo più libero e giusto” è lo slogan della manifestazione che vedrà partecipare anche il circolo “Rosa Luxemburg” di Rifondazione comunista.

Esaurita la parte istituzionale, al pomeriggio le celebrazioni della Liberazione assumeranno il tratto di “festa d’aprile” e lo faranno grazie al ricco calendario di appuntamenti che l’Anpi e il Comune hanno programmato in piazza Cavalli e dintorni. Si parte dal laboratorio per bambini “Luna di caffè” alle 15, anche se il clou degli eventi pomeridiani è rappresentato dallo spettacolo teatrale “L’ultima notte di Montefiorino” in programma alle 16.30 in piazzetta Pescheria: la pièce è scritta da Matteo Manfredini e interpretata da Enrico Salimbeni (attore impegnato in cinema, tv e teatro da “Radiofreccia” al recente “La California” con alle spalle collaborazioni con Pupi Avati) con l’accompagnamento musicale dell’ex musicista degli Ustmamò Ezio Bonicelli.

Tornando al programma, alle 18 ci saranno le canzoni per la Resistenza e la Pace suonate dal Media Nicolini Choir diretto dal maestro Giorgio Ubaldi, poi ancora canzoni della Resistenza e canti di lavoro con Erica Opizzi e Antonio Amodeo: infine, dalle 20.45, il concerto dei Cani della biscia chiuderà questa giornata di festa.