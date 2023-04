Piacenza tra le città più inquinate in Europa. Lo smog avvolge la pianura padana

Allarme smog in Europa e in Italia, dove la pianura padana si conferma tra le aree più inquinate del vecchio continente. E Piacenza risulta al 357esimo posto nella classifica di 375 città stilata dall’Agenzia per l’ambiente in cui la 375esima posizione è indicata come quella peggiore. Il nostro territorio, quindi, rientra tra quelli con la più alta concentrazione di particolato sottile nell’aria (Pm2,5) in tutto il continente.

L’analisi dell’autorità, in particolare, riguarda i giovani: ogni anno oltre 1.200 minori sono vittime dell’inquinamento accumulato nei ventisette Paesi Ue e in Islanda, Norvegia, Svizzera e Turchia. L’Agenzia reclama dai governi politiche specifiche per la protezione di bambini e adolescenti, come la creazione di “zone di aria pulita” intorno alle scuole.

CLASSIFICA – Cremona è tra le città europee con la più alta diffusione di smog, piazzandosi al 372esimo posto. Peggio fanno solo le stazioni di monitoraggio di Piotrkow Trybunalski e Nowi Sacz in Polonia e di Slavonski Brod in Croazia. Padova è 367esima. Bergamo, Piacenza, Brescia e Venezia occupano le posizioni dalla 356 alla 359, Milano la 349. Roma è 257esima, Napoli 241esima. Scorrendo la classifica dal basso in alto, Genova è la prima città italiana con una qualità dell’aria definita accettabile (158esimo posto). Nello stesso gruppo, Livorno (33esima) e Sassari, con i dati migliori d’Italia, al 16esimo posto. Faro, in Portogallo, e le città svedesi di Umea e Uppsala, sono state classificate come le città con l’aria più pulita nell’Ue.

La pianura padana si conferma del resto tra le regioni europee con i più alti livelli di particolato (Pm10 e Pm2.5) nell’atmosfera. Elevate concentrazioni di particolato si riscontrano anche nell’Europa centro-orientale, principalmente a causa dell’uso del carbone per il riscaldamento e la produzione industriale.