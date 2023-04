A Castel San Giovanni ecco la nuova palestra a cielo aperto. Intervento da 28mila euro

A Castel San Giovanni sono stati ultimati i lavori per la palestra a cielo aperto che tutti i cittadini possono utilizzare gratuitamente. Al suo interno ci sono attrezzi che chiunque, dai bambini, agli anziani possono usare. L’area in via Lamarmora è composta da spalliere, sbarre di trazione, parallele dedicate a quello che viene chiamato l’allenamento a corpo libero in strada. Il percorso è disseminato di cartelli che spiegano i vari utilizzi di ogni singolo attrezzo. “La palestra per l’attività ginnica – dice il sindaco Lucia Fontana – è a disposizione anche del vicino polo scolastico Volta e dei suoi studenti”. Poco distante ci sono infatti i licei, l’istituto professionale e anche il Marcora e poco oltre c’è tutto il complesso che ospita le scuole primarie e dell’infanzia. Per la realizzazione sono stati spesi 28mila euro.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà