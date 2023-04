Csv Emilia alla ricerca di volontari. “Per una comunità più attenta e solidale”

“Io amo i belli, io amo fare storie, io amo (quanto basta), io amo attaccare bottone”. E’ ufficialmente partita la campagna di reclutamento volontari promossa da Csv Emilia con il sostegno di Confindustria Piacenza. “Una campagna nata per continuare a investire risorse a favore di una comunità più solidale e attenta ai bisogni dell’altro – sottolinea Laura Bocciarelli, vicepresidente Csv Emilia -. Il volontariato viene spesso associato a situazioni d’emergenza, ma non è solo questo, infatti tramite diverse forme di solidarietà si possono esprimere i propri talenti e punti di forza”.

“Margaret Mead sosteneva che la nascita della civiltà si nota in femore rotto e poi guarito e non da armi o utensili – le parole di Maria Angela Spezia, presidente Piccola Industria Confindustria Piacenza -. In natura un animale che si rompe una gamba non riesce a sopravvivere. Il fatto che un femore sia stato rinsaldato vuol dire che qualcuno si è preso cura di chi aveva bisogno. Dal volontariato, dall’altruismo si capisce tanto di un popolo, di una società”.

“Cerchiamo nuovi volontari puntando al coinvolgimento tramite le passioni che ognuno di noi ha – spiega Bocciarelli -. Le attività sono dodici, dall’ambiente alla cura di anziani e bambini, passando per la cultura e l’insegnamento della lingua per i cittadini stranieri”. Per chi volesse partecipare è possibile iscriversi al sito ioamo.net e compilare il forum al suo interno.