La musica dei Cani della Biscia chiude le iniziative del 25 aprile a Piacenza

Per tradizione è la “festa d’aprile”. Quella in cui stanno anche i canti e i momenti conviviali. Non fa eccezione la giornata della Liberazione a Piacenza dove, oltre alla cerimonia istituzionale, i piacentini hanno avuto a disposizione un nutrito programma di iniziative per grandi e bambini.

Nel pomeriggio infatti, l’Anpi provinciale ha proposto “L’ultima notte di Montefiorino”, recital di Enrico Salimbeni ed Ezio Bonicelli organizzato dall’Anpi e da Raffaella Lezoli, ma anche concerti e laboratori per i più piccoli. Partiamo da questi ultimi: “Luna di caffè” si è intitolata l’attività proposta dagli artisti del circo Tadam a bambini e famiglie al centro di piazza Cavalli.

Ma non è finita qui: sempre in piazza a esibirsi sono stati i giovanissimi cantori del Media Nicolini Choir diretti dal maestro Giorgio Ubaldi che per l’occasione hanno proposto una selezione di canti per la pace e una speciale versione di “Bella ciao”. Le canzoni della Resistenza e i canti di lavoro invece hanno costituito l’interessante repertorio proposto dal duo composto da Erica Opizzi e Antonio Amodeo, artisti “affezionati” alle celebrazioni del 25 aprile nelle quali in più di un’occasione si sono esibiti. Infine, a chiudere la festa e la giornata sono stati i Cani della Biscia: il loro concerto ha rappresentato l’ultimo atto di un 25 aprile che – per tante ragioni – è destinato a rimanere nella storia cittadina come fra quelli più sentiti dai cittadini.