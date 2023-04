Aggredito per il monopattino, obbligo di firma per il giovane arrestato dalla polizia

Un 40enne è stato aggredito a Piacenza da due giovani nordafricani che volevano impadronirsi del suo monopattino. È successo il 22 aprile. All’arrivo della polizia, la vittima e uno degli aggressori si stavano picchiando mentre l’altro era già fuggito con il monopattino. Gli agenti hanno arrestato il giovane aggressore e, in seguito agli accertamenti, hanno recuperato il mezzo rubato in una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati. Il ragazzo in possesso del bene (già noto per altri reati contro il patrimonio) è stato denunciato per ricettazione e il monopattino è stato restituito al proprietario.

Dalla colluttazione la vittima della rapina ha riportato una prognosi di sette giorni. L’arresto del giovane è stato convalidato dal gip che ha imposto l’obbligo di firma.