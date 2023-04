“C’è una perdita di gas”: anziano truffato a Sarmato da finti vigili

Quando si è accorto che quello che aveva appena fatto entrare in casa sua non era un vero vigile della polizia locale, era ormai troppo tardi. E in un baleno si è trovato addosso altri due sconosciuti che l’hanno immobilizzato per poi garantirsi la fuga. Sono stati momenti di paura per un anziano di Sarmato che, nei giorni scorsi, è stato vittima dell’ennesima truffa a domicilio da parte di individui che, a seconda dei casi, si presentano come tecnici del gas o forze dell’ordine.

Gli sconosciuti si sono presentati mentre l’uomo si trovava solo un casa. Più precisamente è stata solo una persona a suonare il campanello. “Si è presentato come un agente della polizia locale ed era vestito di tutto punto, con divisa e cappello” spiega la vittima del raggiro. “Mi ha segnalato dei problemi sulla rete del gas per una presunta perdita e mi ha spiegato che avrebbe dovuto verificare dal contatore il passaggio del gas in entrata e in uscita”. Una volta capito il raggiro, la vittima ha urlato e sono spuntati altri due “agenti” in divisa che lo hanno immobilizzato e poi sono fuggiti via. I complici sono riusciti a sottrarre una medaglia d’oro e altri oggetti preziosi da un portagioie.