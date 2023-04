Sfida a chi riusciva rubare più merce dai supermercati. Indagati sei minorenni

Era diventata una gara. O meglio, una sfida: riuscire a rubare quanto più cibo e bevande possibile dagli scaffali, uscire ed esultare per averla fatta franca. Così per quasi un anno dopo la scuola. Fino all’altro giorno quando, al termine di una lunga indagine eseguita dalla Polizia locale, la procura ha indagato sei giovani per furto aggravato.

Sono tutti minorenni, di età compresa tra i 13 e i 16 anni, fra loro due ragazze. Ad essere “saccheggiato” un supermercato della città che si trova vicino a un polo scolastico. Solo la punta di un iceberg, a quanto pare: nei mesi in cui gli investigatori hanno fatto gli accertamenti sono stati oltre cento i ragazzi identificati. Decine, invece, le denunce piovute nello stesso periodo alla procura di Piacenza.

L’ARTICOLO DI MARCELLO POLLASTRI SU LIBERTA’