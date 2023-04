Fanno cross nei boschi su sentieri percorribili solo a piedi: 13 motociclisti multati

I carabinieri Forestali di Bettola e Pianello, durante un’attività finalizzata al contrasto della circolazione di motocicli fuoristrada, hanno individuato e fermato sul monte Osero, nel comune di Bettola, e a Cà del Diavolo, in Alta Val Tidone, all’interno di una zona boscata, 13 persone (sette stranieri tra i 52 e i 60 anni residenti in Germania, tre giovani italiani tra i 19 e i 28 anni residenti in provincia di Lodi e Milano e due amici di 54 e 46 anni residenti in provincia di Pavia).

A ciascuno di questi motociclisti è stata elevata una sanzione amministrativa di 100 euro per aver violato un regolamento regionale, in quanto le piste e i sentieri che attraversavano nell’area boscata potevano essere percorsi solamente a piedi e non con mezzi a motore.

“I controlli della circolazione fuoristrada contribuiscono a garantire la sicurezza di tutti gli utenti del territorio, a tutelare, conservare, valorizzare il patrimonio ambientale e a provvedere alla difesa del suolo”, spiegano i militari.

