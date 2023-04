Non solo calcio: solidarietà e aiuti alle associazioni locali per l’Asd Podenzanese

Non solo calcio per i giocatori dell’asd Podenzanese. L’associazione, rifondata nel 2022 con giovani del paese e dintorni che milita in Terza categoria, si propone infatti di far crescere i suoi giocatori non solo nella tecnica calcistica, ma anche umanamente, dando loro occasioni di aiutare la comunità e di collaborare con le associazioni locali.

Per questo l’altro giorno i dirigenti li hanno voluti accompagnare, prima del loro allenamento al campo di via IV Novembre, a conoscere l’Avis, che a Podenzano ha sede al centro sportivo comunale “Valla” in via Don Minzoni. Un’occasione per promuovere la donazione di sangue tra i giovani, che sono generalmente, negli ultimi anni, la fascia meno numerosa tra i volontari, e per capire come funziona la donazione di sangue, che fa bene sotto tutti i punti di vista, per chi la fa e per chi la riceve nelle trasfusioni. Un momento anche per conoscere un’associazione del paese. Avis è infatti tra i sodalizi che, grazie ai suoi volontari, è presente in paese ed è operativa in tutte le iniziative locali.

