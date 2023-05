Allerta meteo per domani: piogge e forte vento previsti sulla nostra provincia

La Protezione civile dell’Emilia Romagna ha diramato un’allerta meteo per la giornata di domani, martedì 2 Maggio, quando una perturbazione apporterà precipitazioni diffuse su tutta la regione.

In particolare, per la nostra provincia fiumi e torrenti osservati speciali per il rischio di criticità idrauliche e idrogeologiche, con il pericolo di esondazioni e frane. Nelle zone appenniniche previsto anche forte vento.

