Multe, una su tre in Val Trebbia non è stata pagata. Mancano 197mila euro

Sono più della metà, il 63% per la precisione, gli introiti delle sanzioni amministrative che sono stati effettivamente incassati rispetto a quelle accertate: 312mila euro sui 509mila euro previsti e auspicati. È uno dei dati più rilevanti dell’ultimo rendiconto di bilancio per l’anno 2022 dell’Unione Bassa Valtrebbia e Valluretta, passato nei giorni scorsi nel consiglio intercomunale. Il dato non sorprende più di tanto perché, come sottolinea la presidente dell’Unione Patrizia Calza, è sostanzialmente in linea con gli anni passati.

“Ci siamo interrogati sui mancati pagamenti e ne abbiamo dedotto che possono essere ricondotti principalmente a due categorie. Nel primo caso, sono persone che fanno ricorso contro i verbali e, di conseguenza, questo allunga i tempi di pagamento; nel secondo caso, c’è una serie di soggetti che non possono pagare perché non ne hanno i mezzi e per lo stesso motivo non temono neppure ritardi nei pagamenti. Purtroppo è una realtà con la quale bisogna fare i conti”.

