Disturbi cognitivi, 33mila euro per ricoveri temporanei e cure a domicilio

I 21 Comuni del distretto di Ponente hanno deciso di destinare 33 mila e 500 euro per rinforzare la rete di servizi a favore dei caregiver, le persone cioè che si prendono cura di familiari affetti da demenza senile, disturbi cognitivi.

Il fondo, che si aggiunge alla rete di servizi che già sono presenti a livello provinciale, verrà impiegato in larga parte per i ricoveri temporanei. Anziani che si trovano in condizioni psico-fisico particolarmente scompensate potranno cioè trovare temporaneo ricovero in strutture attrezzate che si trovano all’interno del distretto, una parte dei fondi servirà ad integrare gli assegni di cura.

Infine una terza parte del fondo verrà impiegata per incrementare gli interventi domiciliari, soprattutto nei fine settimana quando la rete dei servizi risulta più sguarnita.