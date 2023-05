“Lungo la via Francigena 2023”: tappe nel Piacentino per la ricerca scientifica

Oggi, venerdì 5 maggio, a Castel San Giovanni si tiene una delle tappe piacentine del progetto “Lungo la Via Francigena 2023”, in cammino per la ricerca scientifica sui tumori al seno.

Alle 16 dall’ex Acli di Creta parte un’escursione a piedi con destinazione Castel San Giovanni e poi rientro nella frazione collinare di Creta per un aperitivo. Il tutto si concluderà con una cena medievale alle 20 nel cortile dell’ex salone Sant’Agnese a Castel San Giovanni.

Il ricavato delle offerte servirà, come anche quello che verrà raccolto nelle tappe successive, a finanziare la ricerca scientifica sui tumori al seno tramite la Fondazione Istituto Europeo di Oncologia e Centro Cardiologico Monzino di Milano.

Domani, sabato, si prevede una seconda tappa tra Pontenure e Fiorenzuola, per passare domenica da Fiorenzuola a Fidenza. A Castel San Giovanni la camminata sarà promossa dalla neonata associazione AriaNuova. Tutte le info su associazionearianuova.org