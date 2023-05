La Placentia Half Marathon scalda i motori: le modifiche alla viabilità

Per consentire l’allestimento delle strutture a supporto della manifestazione e lo

svolgimento in sicurezza della Placentia Half Marathon, si renderanno necessarie, nel

fine settimana, alcune modifiche alla viabilità.

Dalle ore 8 di sabato 6 maggio, sino alle 24 di domenica 7, sarà vietata la

circolazione e istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area interna

al perimetro di piazza Cavalli, piazza Mercanti e largo Brigata Piacenza.

Dalle ore 21 di sabato 6 maggio, sino al termine del passaggio degli atleti nella

mattinata di domenica 7, il divieto di sosta con rimozione forzata sarà in vigore

nell’area di parcheggio di via Maculani, in via Abbondanza, via Trebbiola, piazzetta

S. Maria, viale Pubblico Passeggio, via Fontana, lungo la carreggiata Ovest di via

XXIV Maggio, nel tratto e con direzione da piazzale Torino a via Da Saliceto, nella

stessa via Da Saliceto, in piazzale Medaglie d’oro, lungo la carreggiata Ovest di via

Manfredi (in uscita dalla città), in via Gorra, nel tratto di corso Europa tra via Gorra e

via Conciliazione, su entrambi i lati di via Calciati, in via Bolzoni, nel tratto di via

Colombo tra via Bolzoni e piazzale Roma.

Inizierà invece alle ore 2 della notte tra sabato 6 e domenica 7 maggio, protraendosi

sino al termine del passaggio degli atleti, il divieto di sosta con rimozione forzata in

piazza Cittadella, viale Risorgimento (su entrambi i lati), nel tratto di viale S.

Ambrogio tra piazzale Milano e via Abbondanza, in via Alberoni, nel tratto di via La

Primogenita tra via Alberoni e piazzale Roma, in piazzale Roma, nel tratto di viale

Patrioti tra piazzale Roma e piazzale Libertà, in piazzale Libertà, lungo corso Vittorio

Emanuele, in via Cavour, in via XXI Aprile, via Del Pontiere, via Alberici, lungo

l’argine del Po, in strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via XXI

Aprile (nel tratto tra via Fontana e piazzale Torino). Sarà inoltre revocato il divieto di

sosta esistente in via Tramello, così come il divieto di circolazione nel tratto pedonale

di via Maculani, per consentire ai veicoli dei partecipanti alla gara – esponendo

l’apposito contrassegno sul parabrezza – di posteggiare i propri mezzi.

Per quanto riguarda i divieti di circolazione, dalle 8.30 di domenica 7 maggio sino al

termine del passaggio degli atleti, resteranno chiuse al traffico: piazza Cittadella, via

Baciocchi, viale Risorgimento, viale S. Ambrogio (nel tratto tra piazzale Milano e via

Abbondanza), via Abbondanza, via Trebbiola, piazzetta S. Maria, via La Primogenita

(tra via Alberoni e piazzale Roma), piazzale Roma, piazzale Libertà e viale Patrioti

nel tratto compreso tra queste due aree, viale Pubblico Passeggio, corso Vittorio

Emanuele, via Cavour, piazzale Milano, via XXI Aprile, via Del Pontiere, l’argine del

Po, strada dell’Aguzzafame, strada di Camposanto Vecchio, via Trebbia, via Monte

Carevolo, via Anguissola, via Fontana, la carreggiata Ovest di via XXIV Maggio (tra

piazzale Torino e via Da Saliceto), via Da Saliceto, piazzale Medaglie d’oro, la

carreggiata Ovest di via Manfredi, via Gorra, la carreggiata Est di corso Europa, via

Calciati, piazzale Veleja e via Bolzoni.

Dalle 8.30 di domenica 7 maggio, sino al termine del passaggio degli atleti, lungo la

corsia Nord di via Conciliazione, nel tratto tra l’intersezione con via Don Dieci e la

rotatoria all’altezza di via Calciati e corso Europa sarà consentito il doppio senso di

circolazione; contestualmente, verrà revocato il senso unico di marcia in via Bubba.

Si ricorda che lungo il percorso potranno verificarsi temporanee interruzioni del

traffico per brevi periodi, per consentire l’attraversamento degli incroci che rientrano

nel percorso di gara.

In occasione della Half Marathon, infine, tra le ore 6 e le 24 di domenica 7 maggio,

sarà vietato il transito all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica ai

veicoli con massa complessiva massima superiore ai 35 quintali. Da tutti i

provvedimenti elencati sono esclusi i mezzi di soccorso, delle Forze dell’ordine in

servizio di emergenza, nonché i veicoli a servizio della manifestazione.