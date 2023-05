Minaccia e aggredisce i poliziotti durante un controllo: arrestato

Ieri sera intorno alle 20.00 le Volanti della questura hanno arrestato per resistenza, lesioni e porto di oggetti atti ad offendere un marocchino di 27 anni, con diversi precedenti..

La polizia era intervenuta ai giardini di via Camia, in città, su richiesta di alcuni residenti che avevano segnalato un soggetto molesto. Lo straniero, all’ atto del controllo, prima ha iniziato a inveire contro gli agenti, poi ha impugnato e brandito contro di loro una una bottiglia di vetro, tentando di fuggire. Una volta bloccato, ha reagito, aggredendo i poliziotti, che lo hanno quindi arrestato.

