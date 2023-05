Scontro tra un’auto e una bici all’incrocio per Carmiano, ciclista in ospedale

Incidente stradale nel primo pomeriggio in Val Nure. Intorno alle 13.00, sulla strada statale 654, un’auto si è scontrata con una bici. L’incidente, le cui cause sono al vaglio della polizia locale, è avvenuto all’incrocio con Carmiano. Il ciclista 48enne è caduto a terra e ha riportato ferite che hanno richiesto le cure dell’ospedale dove è stato trasportato in ambulanza.

