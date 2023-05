Gli edifici scolastici finiscono “sotto la lente degli studenti”: report in Provincia

E’ partito il confronto tra la Consulta degli studenti e la Provincia di Piacenza in materia di edilizia scolastica. Nei giorni scorsi nella sala consiliare dell’ente si è tenuta un’assemblea, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli studenti delle superiori, la presidente della Provincia, Monica Patelli, la vicepresidente Patrizia Calza, Jonathan Monti, dirigente del Servizio Edilizia e Andrea Tedaldi, responsabile del settore istruzione. Un confronto che ha offerto agli studenti la possibilità di un dialogo aperto di conoscenza ed approfondimento, relativo a tutte le azioni messe in opera dalla Provincia riguardanti i temi scolastici e offrendo il contributo per ogni altro interesse sociale condiviso.

La consulta in questi mesi è stata promotrice dell’indagine “Le condizioni strutturali e la vivibilità degli spazi”, che ha coinvolto tutti gli istituti superiori di Piacenza e provincia, attraverso la quale gli studenti hanno potuto esprimere le loro osservazioni, sia rispetto ai problemi riscontrati nelle diverse strutture, sia riguardo ai punti positivi e di forza. Il segretario della Consulta e il coordinatore della commissione riqualificazione, Tommaso Colonetti e Paolo Gazzola, hanno presentato il report finale di questa indagine, che ha elencato i “risultati relativi alle crepe murarie, allo stato delle scale, alla presenza di barriere architettoniche, alla situazione degli infissi, dei soffitti, dei pavimenti, delle palestre, dei laboratori, dell’adeguatezza dei servizi igienici, della capienza delle aule, dell’adeguatezza delle temperature negli ambienti scolastici. Gli studenti hanno presentato le singole criticità ma il quadro generale che è emerso è sostanzialmente positivo”.

IL REPORT DEGLI STUDENTI