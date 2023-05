Davide Pani è il nuovo comandante della Polizia Stradale di Piacenza

Il Commissario Capo Davide Pani, 32 anni, è il nuovo dirigente della Polizia Stradale di Piacenza. Laureato in giurisprudenza all’Università di Cagliari, ha collaborato in qualità di cultore della materia con la cattedra di Diritto della navigazione e dei trasporti dello stesso ateneo. Ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense presso la Corte d’appello di Cagliari ed il master di II livello in Diritto, organizzazione e gestione della sicurezza presso l’Università “La Sapienza” di Roma.

Era arrivato alla Stradale nel luglio 2022 in qualità di funzionario.

