Rapina una persona a Verona e si nasconde nel Piacentino. Arrestato a Sarmato

Ricercato per una rapina è stato arrestato. Si tratta di uno straniero di 35 anni, senza fissa dimora, destinatario di una ordinanza di custodia cautelare in carcere. E’ stato bloccato ieri pomeriggio vicino a Ponte Tidone sulla statale che conduce a Castel San Giovanni mentre era in auto con alcuni amici.

Secondo gli investigatori l’uomo, il 31 agosto del 2022 era Verona e avrebbe puntato un coltello e minacciato una persona che aveva appena prelevato del contante da uno sportello bancomat costringendola a consegnargli 800 euro. A suo carico risultavano altre segnalazioni. Sembra che fosse solito avvicinare persone offrendo in vendita qualche oggetto per ottenere denaro dopo averle minacciate, a volte a mano armata.

I carabinieri di Sarmato, nel pomeriggio di ieri, 9 maggio 2023, lo hanno arrestato e portato in caserma in via Beverora a Piacenza per le formalità di rito e successivamente alla casa circondariale “Le Novate” a disposizione dell’autorità giudiziaria.