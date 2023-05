Il giorno di Giorgio Armani, lo stilista torna a Piacenza per la Laurea honoris causa

Ha portato alto il nome di Piacenza in tutto il mondo. Ed ora la sua città lo ringrazia e omaggia. Oggi, 11 maggio, lo stilista e imprenditore Giorgio Armani riceverà, al teatro Municipale, la Laurea honoris causa in Global Business Management conferita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Un riconoscimento alla sua carriera, genialità e creatività che lo fanno apprezzare a livello globale.

Armani cresce a Piacenza dove studia al Liceo Scientifico Respighi, ma nel 1949 si trasferisce con la famiglia a Milano. Si iscrive alla facoltà di medicina che frequenta per tre anni prima di ricevere la chiamata dell’esercito. La moda non è nei suoi piani. Al termine del servizio di leva però trova lavoro come commesso per la Rinascente e successivamente viene assunto da Nino Cerruti. Nel 1974 nasce la linea Armani by Sicons, e da lì matura l’idea di creare una linea personale. La sua prima collezione risale al 1975, e la Giorgio Armani S.p.A viene fondata il 24 luglio dello stesso anno. Il prestigioso marchio, nasconde dietro il nome del compagno Sergio Galeotti, poi scomparso.

Tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta Giorgio Armani fu tra i personaggi che contribuì al successo del Made in Italy e a fare di Milano la capitale della moda. L’eleganza è sicuramente il segno distintivo della moda di Armani. Nel corso della sua vita “Re Giorgio” si è prestato a diverse collaborazioni con il cinema vestendo star internazionali. Lo stilista deve gran parte della sua fama alla dedizione e determinazione. Cura in prima persona ogni minimo dettaglio e lavora fino a 12 ore al giorno. Nonostante giri il mondo non dimentica mai la sua Piacenza. Torna spesso a Rivalta dove è sepolta la cara mamma a cui era molto affezionato. Armani ha mantenuto la genuinità senza mai scordare le sue radici umili.