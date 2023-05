Armani, lo stilista mondiale rimasto umile: “Non dimentico le mie origini”

Giorgio Armani è lo stilista più pagato al mondo, con un patrimonio netto di oltre 9 miliardi di dollari. Nonostante la notorietà, la vita sotto i riflettori e un ambiente competitivo che lo assorbe, non ha mai dimenticato le sue origini umili. Lui che è nato a Piacenza e che oggi ci è tornato per ricevere un importante riconoscimento alla carriera e alla bravura imprenditoriale.

In una lunga intervista su “Citta” diretta da Giangiacomo Schiavi, Armani fa un viaggio nei luoghi della sua anima: Piacenza, città dove è nato e cresciuto fino all’età del liceo e Milano che lo ha adottato e portato a diventare re internazionale dello stile.

Oggi, con Libertà, l’intervista a cura del giornalista Schiavi in cui Armani anticipa: “Sono stato bambino a Piacenza negli anni della guerra. Ero concentrato su poche cose essenziali: mangiare, andare a scuola e desiderare di andare al cinema la domenica. Eravamo costantemente sotto le bombe. La provincia è come una parte della famiglia. Non la dimentico, anche se la mia vita è stata ed è altrove”.

L’INTERVISTA COMPLETA DI GIANGIACOMO SCHIAVI SU LIBERTA’