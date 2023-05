Si fingevano addetti dell’acquedotto per truffare e derubare anziani, tre arresti

Si fingevano addetti all’acquedotto per truffare o derubare persone anziane. Tre uomini sono stati arrestati ieri, 11 maggio, a Carmagnola (TO) accusati di 16 furti e truffe ai danni di anziani commessi in Piemonte, Lombardia e in provincia di Piacenza.

Gli episodi in provincia di Piacenza, quattro complessivamente, contestati ai tre malviventi (padre e due figli) di 59, 30 e 35 anni, sono stati perpetrati a Monticelli, Rottofreno, Alseno e Castel San Giovanni.

In particolare: un furto in abitazione di vari monili d’oro commesso con raggiro a Monticelli ai danni di una donna anziana di 89 anni il 16 novembre 2022; un tentato furto commesso lo stesso giorno a Rottofreno ai danni di altra donna di 77 anni; due furti in abitazione di vari monili d’oro e d’argento, oggettistica di valore e circa mille euro in contanti commessi in assenza delle proprietarie ad Alseno e Castel San Giovanni l’ 1 e il 2 dicembre 2022.

I carabinieri di Asti hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Asti su richiesta di quella Procura della Repubblica : i tre uomini sono ritenuti responsabili di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti e rapine pluriaggravate in abitazione ai danni di persone anziane, furti e riciclaggio di autovetture. In alcuni dei sedici eventi è stato contestato il reato di rapina aggravata, in quanto gli indagati, durante l’azione criminosa, utilizzavano sostanze urticanti (sostanze alla capsaicina o simili) i cui effetti aggravano lo stato di vulnerabilità delle vittime.

Le indagini, condotte dai carabinieri di Asti, dall’ottobre 2022 al gennaio 2023, attraverso servizi di pedinamento e osservazione, l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e attività tecniche, hanno permesso di identificare i tre presunti autori dei reati commessi con la tecnica del “finto addetto dell’acquedotto”, i quali a bordo di un’Alfa Romeo Giulietta, pesantemente modificata per incrementarne sensibilmente le prestazioni, hanno portato a segno numerosi colpi a partire dal 2022.

Fondamentali, nell’ambito delle indagini, la collaborazione delle vittime, che hanno fornito precise e puntuali descrizioni dei malviventi e dei mezzi da loro utilizzati. Più di 50mila euro sono i proventi delle illecite attività predatorie. Durante l’esecuzione dell’ordinanza, i carabinieri hanno proceduto anche al sequestro dell’autovettura utilizzata nella commissione dei furti, nonché vari indumenti per il travisamento, spray urticanti, materiale pirotecnico funzionale ai raggiri, ricetrasmittenti, targhe contraffatte e materiale per clonare targhe di auto.