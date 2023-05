Violenza, 15 donne al mese chiedono aiuto. Trecento ragazzi nel progetto “Teach”

Ogni mese 15-20 donne si rivolgono ai centri antiviolenza per chiedere aiuto. Stamattina, 12 maggio, l’incontro al Liceo Respighi di Piacenza per il progetto “Teach” sulla cyber-violenza di genere portato avanti dalla psicologa Ilaria Mantega. Tredici le classi coinvolte con oltre 300 studenti raggiunti, presenti anche l’assessore alle politiche per l’infanzia Nicoletta Corvi e i rappresentanti delle forze dell’ordine.

Dalle ricerche è emerso che il 74% associa l’idea di persona tendente a commettere cyber-violenza all’ex fidanzato, che dal 79% al 97% si tratta di violenza psicologica. La percentuale più alta per reagire alla violenza è parlarne con un familiare per il 67% dei ragazzi.