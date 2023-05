Gli studenti raccontano Libertà: le visite guidate registrano il tutto esaurito

Hanno registrato il tutto esaurito le prime visite guidate al museo e all’archivio di Libertà che da stamattina sono illustrati dagli studenti del liceo Gioia e Cassinari.

A loro il compito di raccontare la storia del quotidiano, come veniva materialmente realizzato attraverso le linotype, i giornalisti che lo fecero risorgere nel dopoguerra. Il progetto è stato proposto dall’Archivio di stato di Piacenza diretto da Anna Riva in collaborazione con Editoriale Libertà-Fondazione Donatella Ronconi Enrica Prati. Centocinquanta studenti e 15 insegnati di discipline sia generali sia di indirizzo sono stati chiamati a lavorare sulla progettazione di un percorso che è stato particolarmente apprezzato. Le visite continueranno anche nella giornata di oggi e in quella di domani.

