Pontenure: gemellaggio con Vasilevo, comune della Macedonia del Nord

Il Comune di Pontenure ha sottoscritto un patto di gemellaggio con Vasilevo, comune della Macedonia del Nord.

Nella mattinata di domenica, nella sala della biblioteca di Parco Raggio, alla presenza del primo cittadino Manola Gruppi accompagnata da tutti i membri del consiglio comunale pontenurese, e del dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo di Pontenure e Cadeo Leonardo Muccaria e del sindaco di Vasilevo Slave Andonov, accompagnato da una rappresentanza della comunità macedone locale, si è tenuta la cerimonia di gemellaggio.

A fare gli onori di casa il sindaco Manola Gruppi la quale ha ringraziato il preside della scuola media di Vasilevo, Dejan Stojanov, il presidente del consiglio comunale di Vasilevo, Risto Delijanov, la docente di italiano e traduttrice, Ljupka Angelovska Miteva, il manager del Comune di Vasilevo, Bobi Velichkovski.

“Una collaborazione già viva e fruttuosa con la comunità macedone che vive a Pontenure e nella nostra provincia – ha dichiarato il sindaco Gruppi. – Molti di loro hanno acquisito la cittadinanza italiana, altri l’acquisiranno, ma ciò che più conta è che questa comunità ha mostrato nel corso degli anni vissuti al nostro fianco una ammirevole laboriosità, una sincera disponibilità a prestarsi per il bene comune, un grande rispetto per le regole della convivenza, una tenace volontà di inserirsi in modo attivo nel tessuto sociale, arricchendolo con proposte ed iniziative. Persone fiere delle loro origini, attente alla comunità di cui ora sono parte integrante, persone capaci di affrontare il futuro con la fiducia delle persone sagge e concrete – ha aggiunto il primo cittadino di Pontenure -. E il nostro gemellaggio vuole essere questo: un atto di fiducia nel futuro, nella possibilità di lavorare e vivere insieme, di trovare a dare valore a ciò che unisce, di risolvere pacificamente i conflitti e le incomprensioni, che inevitabilmente si presentano nella vita di uomini e comunità. Con questo gemellaggio s’intende provare a mettere un mattoncino nella costruzione di un’Europa che sia reale comunione dei popoli”.