Frane e piene dei fiumi: è allerta anche domani. Corsi d’acqua osservati speciali

La Protezione Civile dell’Emilia Romagna ha diramato una nuova allerta meteo di colore giallo, pronta a scattare dalla mezzanotte e che rimarrà in vigore per tutta la giornata di domani, per criticità idrogeologica e idraulica. Un’allerta, l’ennesima di questi giorni, che interessa da vicino la collina e la montagna piacentine. Anche domani, infatti, le precipitazioni rimarranno diffuse nella prima parte della giornata, in progressiva attenuazione.

CORSI D’ACQUA OSSERVATI SPECIALI – Si prevede il perdurare di piene con l’interessamento delle zone golenali e degli argini su tutti i corsi d’acqua del settore centro-orientale della regione. Saranno inoltre possibili significativi innalzamenti dei livelli idrometrici sul reticolo idrografico minore, con associati fenomeni di erosione spondale e possibili inondazioni delle aree limitrofe e difficoltà di smaltimento delle acque della rete di bonifica. Permangono condizioni favorevoli allo sviluppo di frane per scivolamento lungo i versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili e di frequenti frane a carico della rete stradale, accompagnate da ruscellamenti con erosione accelerata, trasporto e sedimentazione di materiale. Non si escludono venti forti (50-61 Km/h) da nord-est con possibili raffiche di intensità superiore nella prima parte della giornata sul crinale appenninico centro-occidentale.