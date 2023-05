Marcia in memoria delle vittime dell’alluvione il 4 giugno a Bettola

Domenica 4 giugno prossimo Bettola ospiterà nuovamente la “Marcia in ricordo di un amico”, manifestazione podistica non competitiva organizzata dal Ginnic Club di Piacenza insieme al Tennis Club Borgotrebbia in collaborazione con Avis Bettola, Bettola nel mondo, Polisportiva BF, tanti volontari, il patrocinio del Comune di Bettola e del comitato Fiasp Piacenza.

Ancora una volta il ricordo delle tre vittime dell’alluvione del settembre 2015 sarà perpetuato e i loro nomi (Luigi e Filippo Agnelli e Luigi Albertelli) saranno legati ad un gesto di beneficenza nei confronti del territorio. Con le quote di iscrizione, le offerte e le magliette realizzate grazie a Walter Bulla di Piacenza sarà possibile consegnare tre borse di studio alle scuole medie, materiale didattico alle elementari e una donazione ad una realtà del territorio.

Nella sala consiliare di Bettola è stata presentata l’iniziativa alla sua settima edizione.

L’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’