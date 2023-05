Nuovo asilo di Borgonovo: 26 ditte partecipano al bando da tre milioni

Al bando per aggiudicarsi il sostanzioso lotto di lavori per il nuovo nido di Borgonovo, per oltre tre milioni di euro hanno partecipato ben 26 imprese. A quella che risulterà vincitrice (il bando lo cura la stazione unica appaltante della Provincia) i lavori andranno assegnati al massimo entro il prossimo 20 giugno e conclusi entro il 2025. Sempre in via Papa Giovanni XXIII verrà realizzata un’area bike. A tale scopo l’amministrazione comunale ha stanziato 15mila euro che servono per realizzare una nuova zona attrezzata in cui adulti e bambini potranno allenarsi in bicicletta.

