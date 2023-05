In alta Val d’Arda il fascino delle creste d’argilla in un panorama lunare

In alta val d’Arda, con la bella vista dei monti Menegosa e Lama sullo sfondo, è presente un settore argilloso di vari colori segnato da articolate erosioni calanchive erose nel tempo da vento e pioggia che hanno creato profondi solchi nel terreno lungo il fianco della collina; uno scenario naturale di grande bellezza capace di evocare incanto e magia che lasciano senza fiato.

La forte attività erosiva, appunto delle acque pluviali, non consente alla vegetazione di crescere sui crinali dei calanchi, cosicchè essi appaiono nudi e aridi.

Nonostante ciò, alcune specie arbustive riescono comunque ad attecchire, come le ginestre, la rosa canina e il biancospino.

Passeggiare quindi alla base e attorno a queste formazioni geologiche, in questo periodo di mezza stagione, potremo assaporare i profumi delle piante in fiore e osservare gli adattamenti di questi vegetali, in questo ambiente particolarissimo.

Notevole è anche la presenza di specie floristiche come alcune orchidee.

Se a prima vista questo ambiente può avere un aspetto quasi “lunare” un po’ difficile da visitare, è anche vero che l’erosione del terreno è stata capace di dar vita a qualcosa di meraviglioso con un paesaggio davvero suggestivo meritevole di visitarlo.

IL SERVIZIO DI LUIGI ZIOTTI E MARISA CELLA