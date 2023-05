Tutor: dalla danza alla ginnastica militare per imparare a fare squadra

Si chiama “Tra-sporti EccezIOnali” il progetto nato dalla collaborazione tra Rotary Farnese Piacenza e Tutor terminato oggi con un incontro, coordinato dal direttore di Telelibertà e Liberta.it Nicoletta Bracchi, nella sede della scuola di formazione professionale. Si tratta di un percorso, coordinato da Giovanna Cascinelli, che ha coinvolto quindici allievi di Tutor impegnati in tre differenti percorsi sportivi (hip hop, capoeira e ginnastica dinamica militare) con l’obiettivo di fare squadra; lavorare in modo costante per il raggiungimento degli obiettivi; mantenere fede agli impegni presi; apprendere divertendosi e approcciare sani stili di vita.

Presenti i rappresentati di Rotary Farnese Piacenza Giorgio Croce e Franco Pugliese, l’assessore allo sport e politiche educative del Comune di Piacenza Mario Dadati, la psicologa Nicoletta Porcu, l’atleta Claudia Salvarani, l’imprenditore Roberto Gatti, il presidente provinciale di CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) Fabio Mariottini e rappresentanti di Tutor tra cui il direttore generale Mirco Potami che tra le altre cose ha ringraziato le aziende del territorio che hanno supportato il progetto.