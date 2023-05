Auto si schianta contro un albero a Castelnuovo: morto il guidatore

Un uomo di 45 anni di nazionalità albanese ha perso la vita nella tarda serata di venerdì 19 maggio a Castelnuovo di Borgonovo. L’auto che guidava è uscita di strada e si è schiantata contro un albero a lato della carreggiata, per l’uomo non c’è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

Per estrarlo dalle lamiere è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco arrivati da Castel San Giovanni, sul posto anche i mezzi del 118 e la Croce Rossa, con i soccorritori che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I rilievi sono affidati ai carabinieri di Borgonovo.

