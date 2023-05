Da Anna Frank a Banksy, 14 studentesse realizzano il murale della pace

Martin Luther King, Gandhi, Anna Frank, Peppino Impastato, don Puglisi, Giacomo Matteotti, Banksy, Liliana Segre, sono testimoni di pace, quella con la A maiuscola, che significa soprattutto rispetto dell’altro e senso di giustizia. A loro è dedicato il murale “Testimoni di Pace” realizzato dall’istituto comprensivo “Parini” di Podenzano ed in particolare da 14 studentesse delle classi seconde e terze medie con il loro docente di arte, il prof. Angelo Doddis. Alice Cavazzi, Anita Camisa, Beatrice Mastroianni, Elena Tabloni, Emma Corvi, Giorgia Nardini, Lidia Prazzoli, Martina De Marco, Sara Rapaccioli, Serena Bertuzzi, Sofia Fogliazza, Teresa Castellani, Viola Costa, Yman Wang sono le ragazze che hanno lavorato per tre mesi dipingendo la grande parete, scelte dal prof. Doddis per essersi maggiormente distinte per merito, capacità artistiche o per aver dimostrato negli anni forte passione per la materia.

E’ stato inaugurato con taglio del nastro ufficiale, alla presenza di docenti, dei genitori, delle associazioni, dell’assessore comunale Arianna Groppi, della dirigente Giorgia Antaldi che hanno ringraziato chi ha collaborato per la realizzazione dell’opera.

