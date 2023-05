Pregiudicato e irregolare, al controllo mostra i documenti del gemello: arrestato

Nella mattinata di ieri gli agenti delle volanti hanno fermato un cittadino straniero, intercettato in prossimità di un bar di Piacenza.

Dai controlli è emersa una discrepanza tra il soggetto e i documenti esibiti: l’uomo, pluripregiudicato e irregolare sul territorio nazionale, aveva mostrato la tessera sanitaria del proprio fratello gemello.

Condotto in questura, è finito in manette per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri e per sostituzione di persona.

Stamattina si è celebrata l’udienza di convalida, terminata con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma.

© Copyright 2023 Editoriale Libertà