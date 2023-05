Bobbio ha un nuovo agente di polizia locale. Garbarino ha 21 anni e balla anche il liscio

Christian Garbarino è il nuovo agente di polizia locale a Bobbio. Ha solo 21 anni e lavora in una ditta edile della Valtrebbia ma il suo sogno è sempre stato quello di indossare una divisa.

Per questo ha partecipato al concorso dell’Unione montana ed è arrivato primo nelle prove (corsa, piegamenti, colloquio su diverse nozioni, test psicologico) tra 26 candidati Ballerino di liscio a Bobbio e Marsaglia. Tutti di età inferiore ai 35 anni perché così era richiesto dal bando.

Garbarino è ballerino di liscio, cacciatore ed è un ammiratore degli Alpini. Per studiare per il concorso niente adunata per lui quest’anno: “Ma il sacrificio è stato ripagato”.

L’ARTICOLO DI ELISA MALACALZA SU LIBERTA’